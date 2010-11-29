-İRLANDA YÜZDE 5.8 FAİZ ÖDEYECEK BRÜKSEL (A.A) - 28.11.2010 - AB ekonomi ve maliye bakanlarının onay verdiği 85 milyar avroluk İrlanda'yı ''kurtarma'' paketi için yüzde 5,8 gibi oldukça yüksek bir faiz oranı belirlendi. Yüzde 3'ün oldukça altında faiz oranıyla borçlanabilen Almanya ve Fransa gibi ülkelerin İrlanda'ya verecekleri krediler yüzde 5,8'le geri döndüğünde kurtarma operasyonu AB üyeleri için kazanca dönüşmüş olacak. AB, mayıs ayında 110 milyar avroluk kredi paketiyle kurtarılan Yunanistan için faiz oranını yüzde 5,2 civarında tutmuştu. Küresel kriz öncesinde Avro Bölgesi'nin en az borç yüküne sahip üyeleri arasındayken bankalarının emlak piyasasındaki çöküşten kaynaklanan devasa zararlarını üstlenmeyi tercih eden İrlanda biranda borç yükünde Yunanistan'la yarışır hale geldi. İrlanda'da kriz öncesinde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12'si düzeyindeki kamu borçlarının bu yıl sonunda yüzde 170'i aşması ve bütçe açığının yüzde 32'ye ulaşması bekleniyor. Piyasalar, yüzde 5'in oldukça altında faiz oranıyla borçlanırken bile zora giren İrlanda'nın yüzde 6'ya yaklaşan bir faiz oranıyla nasıl başa çıkacağını merak ediyor. İrlanda'yı kurtarmak için hazırlanan 85 milyar avroluk paketin, 10 milyar avrosu sermaye ve 25 milyar avrosu zarar karşılığı olarak toplam 35 milyar avrosu bankalara yönlendirilecek, 50 milyar avrosuyla da kamunun finansman ihtiyacı karşılanacak. Paketin 17,5 milyar avrosunu, kamu çalışanlarının emeklilik fonlarını kullanarak İrlanda hükümeti karşılayacak. 22,5 milyar avrosu Uluslararası Para Fonu'ndan gelecek paketin kalan 45 milyar avroluk aslan payını İngiltere, İsveç ve Danimarka'nın da desteğiyle avro ülkelerinin ikili kredileri oluşturacak. Pakete Avro Bölgesi dışındaki AB üyelerinden İngiltere 3,8 milyar avro, İsveç 600 milyon avro ve Danimarka 400 milyon avro katkıda bulundu. 7 yıl vadeli kurtarma paketi karşılığında İrlanda, bu yıl yüzde 32'ye ulaşan bütçe açığını 2015 yılında, AB limitlerine uygun şekilde gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3'üne indirme taahhüdünde bulundu.