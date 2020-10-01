İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway'in ekmeğinin "ekmek" olmadığına karar verdi

T24 Dış Haberler

İrlanda'da Yüksek Mahkeme, 100'den fazla ülkede şubesi bulunan ABD merkezli yemek zinciri Subway'de kullanılan ekmeğin "ekmek olarak nitelendirilemeyeceğine" karar verdi

Irish Independent'ın aktardığına göre zincirde kullanılan ekmekte çok fazla şeker kullanıldığı için "temel gıda" olarak bile kabul edilmeyebilir.

Subway, ekmeğin "temel gıda" sayılmasını ve KDV'ye tabi tutulmamasını talep ediyordu. Karar, Subway'in İrlanda'da 'franchising'ini yapan Bookfinders Ltd.'nin itirazının ardından alındı.

Subway'in ekmekleri İrlanda yasalarına göre "ekmek" sayılabilmek için olan limitin 5 kat üzerinde bulunuyor. Yasa, ekmekle diğer fırın ürünlerini birbirinden ayırmak için kullanılıyor.