İrlanda ve AB anlaşmaya vardı

T24 - İrlanda Maliye Bakanı Brian Lenihan ve AB'nin Parasal İşlerdenh Sorumlu Komiseri Olli Rehn Borç krizindeki İrlanda’nın yardım almayı kabul etmesinin ardından AB maliye bakanları ve Dublin arasında anlaşma sağlandı. IMF ile de görüşecek olan İrlanda, bir yandan da kapsamlı bir tasarruf paketi hazırlıyor.



Yunanistan gibi borç batağına saplanan İrlanda, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) koruması altına giriyor. Borçlarını kapatmak için uluslararası önce yardım almaya sıcak bakmayan ve bir süre direnen Dublin yönetimi sonunda ikna oldu.Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber şöyle:



İrlanda Maliye Bakanı Brian Lenihan'ın bakanlar kuruluna yardım alınması tavsiyesinde bulunacağını açıklamasının ardından Dublin yönetimi ve Avrupa Birliği arasında anlaşma sağlandı.





Görüşmeler sürecek



İrlandalı yetkililer ve AB maliye bakanları pazar akşamı tele-konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.



Bu görüşmenin ardından açıklama yapan İrlanda Başbakanı Brian Cowen, AB maliye bakanları ve IMF ile sıkı bir tasarruf programı üzerinde müzakere ettiklerini ve bir yardım planı konusunda anlaştıklarını belirtti.



Yardım planının ayrıntıları ise açıklanmadı, ancak AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre kurtarma paketinin kapsamı 80 ila 90 milyar euro olacak. İrlanda Maliye Bakanı Lenihan da yardım miktarının ancak haftalar sürmesi beklenen pazarlıkların ardından netleşeceğini kaydetti.



AB'den yapılan açıklamada da yardımın tüm Avrupa'ya koruma sağladığına dikkat çekildi. Bu adımın Euro Bölgesi ve AB'de mali istikrarı güvence altında tutmak amacıyla atıldığı kaydedildi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de yardım paketinin “sıkı koşullara“ bağlanacağını dile getirdi.



AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, olası bir yardımın çerçevesini belirlemek amacıyla Dublin'e gitmişti.





IMF de yardıma hazır



Uluslararası Para Fonu (IMF) da borç krizindeki İrlanda'ya yapılacak yardıma ilişkin görüşmelere hazır olduklarını açıkladı.



AB maliye bakanlarının İrlanda'nın talep ettiği yardıma onay vermesi ve İrlanda Başbakanı Brian Cowen'ın, AB ve IMF ile yardım planı üzerinde anlaştıklarını duyurmasının ardından IMF'den yapılan açıklamada, "IMF heyetinin, İrlanda makamları, AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle ekonomik program üzerinde görüşmelere süratle geçebileceği" belirtildi.





Tasarruf programı



İrlanda yönetimi bir yandan da kapsamlı bir tasarruf programı hazırlıyor. Hükümetin çarşamba günü sunması beklenen planda 2014 yılına kadar 15 milyar euro tasarrufa gidilmesi hedefleniyor.



İrlanda Turizm Bakanı Myary Hanafin, tasarruf planıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.





