-İRLANDA SIKI TEDBİRLER ALACAK DUBLİN (A.A) - 24.11.2010 - İrlanda hükümetinin bugün açıkladığı 4 yıllık tasarruf planı, sosyal yardım harcamalarından, üniversite harçlarına pek çok konuda sıkı tedbirler öngörüyor. Bütçe açığını hedeflenen seviyeye indirebilmek için 4 yıl içinde toplam 15 milyar avro tasarruf öngören planın, 10 milyar avroluk kısmını harcama kesintileri, 5 milyar avroluk kısmını ise vergi artırımları oluşturuyor. Planın ayrıntılarına göre, İrlanda'da 2014 yılına kadar işsizlik maaşı ve çocuk yardımı gibi sosyal yardım harcamalarından 2,8 milyar avro kesilecek, sağlık harcamalarından toplam 1,4 milyar avro tasarruf edilecek. İşe yeni başlayan kamu personeli, maaşını yüzde 10 kesintiyle alacak, emekli aylıkları iste ortalama yüzde 4 oranında düşecek. Üniversite harçlarının 1500 avrodan 2000 avroya yükseltilmesi ve saat başı asgari ücretin 1 avro düşürülerek 7,65 avroya çekilmesi planlanırken, konutlara sağlanan su için halktan para almayan devlet, bu süre zarfında suyu da ücretlendirmeyi düşünüyor. Plan çerçevesinde katma değer vergisinin standart oranının 2013'e kadar yüzde 21'den yüzde 22'ye, 2014'de kadar da yüzde 24'e yükseltilmesi bekleniyor. AB ülkeleri arasında geçen yılın "bütçe açığı rekortmeni" olan, borç krizinin altından tek başına kalkamayınca Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonundan yardım talep eden İrlanda, bütçe açığını Avro Bölgesi sınırı olan, gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü düzeyine indirmeyi hedefliyor.