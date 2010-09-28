T24 - Avrupa'nın felaketi olarak bakılan Yunanistan'ın pabucunu İrlanda dama atacak gibi görünüyor.



Yılın başından beri Avrupa’nın yaramaz çocuklarının savruk hayatları ve tam bitti derken alevlenen krizi endişe ile izliyoruz.



Yaramaz çocukların başında ise, uzun süre korku yaratan Yunanistan var. Yunanistan’ın temerrüde düşmeyeceği ilk günden beri sürekli telaffuz edilen bir gerçek haline gelse de pek inandırıcı gelmiyor. Üç yıllık vadede 110 milyar euroluk kurtarma paketi ile şimdilik sular durulmuş gibi görünse de Yunanistan’ın risk primi hala tehlikeli görülüyor.

Kafalar Yunanistan ile karışmışken diğer tarafta İrlanda sessiz sedasız batıyor.



Yunanistan için kopartılan fırtına İngiltere ile sıkı bağları olan İrlanda için pek gündeme yokmuş gibi.



Bugün gelen haberler ise bu kötü gidişatın sözcülüğünü yapar nitelikte.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İrlanda'nın önde gelen bankalarından Anglo Irish Bank'ın garanti verilmemiş tahvillerinin notunu 3 kademe azaltarak A3/Prime-1'den Baa3/Prime-3'e çekti, notlar olası indirim için izlemede kalmaya devam edecek. Şirket, ayrıca bankanın eski ikincil tahvil notunu da Ba1 seviyesinden Caa1'e indirdi. Notun görünümü negatif oldu. Bankanın A3/Prime-1 seviyesindeki banka mevduat ve Aa2 düzeyindeki devlet garantili tahvil notları ise değişmediği bilgisi geldi.



S&P’nin Ağustos ayında İrlanda notunu kırması ile süreç başlayan süreç iyice tehlikeli bir boyut aldı.



Maliye Bakanı İrlanda bankalarının yükümlülüklerini yerine getireceğini söylese de bankaların risk primleri aynı şeyi söylemiyor.



İrlanda’nın önde gelen bankları Allied Irish Bank, Angolo Irish Bank ve Bank of Ireland’ın CDS’leri çok sorunlu görünen Yunan bankalarını da geçti.



Yunanistan’da Apha Bank’ta 922.9 olan risk primi Allied Irish Bank’ta 962’ye kadar yükseldi.



IMF otoritelerinden gelen açıklamalar da durumun vahametini gösteriyor. Para Fonu İrlanda'nın batışını hızlandıracak şeyşerin deflasyon ve depresyon olduğu açıkladı.