-İrlanda sandık başında DUBLİN (A.A) - 27.10.2011 - İrlandalı seçmenler, 9. cumhurbaşkanlarını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. İrlanda genelinde yerel saatle 07.00'da (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, akşam 22.00'da sona erecek. Olası kötü hava koşullarının, sandıkların oy sayımı için merkeze ulaştırılmasında sorun yaratabileceği düşünülerek bazı adalarda yaşayan seçmenler oylarını önceden kullandı. Oy sayımına yarın sabah başlanması ve sonucun en geç cumartesi günü kesinleşmesi bekleniyor. İrlanda genelinde 3,2 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. İrlanda'da cumhurbaşkanları, halk tarafından, en az 20 meclis üyesi ve 4 yerel yönetimin desteğini arkasına almayı başaran adaylar arasından 7 yıllığına seçiliyor ve en fazla iki dönem üst üste görev yapabiliyor. Makamını yeni bir isme devretmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mary McAleese, 1997 yılından bu yana bu görevini sürdürüyor. -Adaylar- Seçime, Fine Gael'den Gay Mitchell, İşçi Partisi'nden Michael D. Higgins, Sinn Fein'den Martin McGuinness ile bağımsız adaylar David Norris, Dana Rosemary Scallon, Mary Davis ve Sean Gallagher katılıyor. Irish Times gazetesinin yaptırdığı ankette Gallagher yüzde 40, Higgins yüzde 25 oy almıştı. -Referandumlar ve ara seçim- İrlandalı seçmenler cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte, Meclis komitelerine soruşturmalar için daha fazla yetki verilmesine ve kamu sektöründeki kesintilere hakim maaşlarının da dahil edilmesine ilişkin anayasa değişikliği referandumları için de oy kullanıyor. Kansere yenik düşen eski Maliye Bakanı Brian Lenihan'dan boşalan Fianna Fail Batı Dublin milletvekilliği için ara seçim de bugün yapılacak