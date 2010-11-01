-İRLANDA SAĞLIK BAKANINA BOYALI PROTESTO DUBLİN (A.A) - 01.11.2010 - İrlanda Sağlık Bakanı Mary Harney, bütçe kesintilerine karşı çıkan bir grup göstericinin ilginç protestosuyla karşılaştı. Eylemciler, başkent Dublin'in batısındaki Ballyfermot bölgesinde bir sağlık merkezinin temel atma törenine katılan bakana boyayla saldırdı. Bakan Harney, boynu, elleri ve giysisinin boyaya bulanmasına rağmen programına devam etti. Devlet kanalı RTE, Bakana, içinde kırmızı boya olan bir şişe fırlatıldığının anlaşıldığını aktardı. Polis, yerel yönetimden olduğu sanılan 20 kadar göstericinin sağlık harcamalarında öngörülen kesintileri protesto ettiğini, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.