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Dünya

İrlanda rekoru kırıldı!

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde, bir kadın altız bebek dünyaya getirerek ülkenin rekorunu kırdı.

23 Mayıs 2009 03:00

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde, bir kadın altız bebek dünyaya getirerek ülkenin rekorunu kırdı.

Hastane yetkilileri, 4'ü kız, 2'si erkek olan bebeklerin sezaryenle 14 hafta erken dünyaya geldiğini ve yoğun bakıma alındıklarını, annenin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hastane sözcüsü, ameliyata 30 hastane personelinin katıldığını, bebeklerin 5'er dakika arayla doğduğunu kaydederek, "Yıllar önce beşiz bebekler doğmuştu ama sanırım ilk kez İrlanda'da altız bebek doğdu" dedi.

Amerikalı Nadya Süleyman, kısırlık tedavisinin ardından bu yılın başında bir batında 8 bebek doğurmuştu. Altızların annesinin doğal yoldan hamile kaldığı belirtiliyor.

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