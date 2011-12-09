-İrlanda Merkez Bankası söylentileri yalanladı DUBLİN (A.A) - 09.12.2011 - İrlanda Merkez Bankası, son günlerde gündeme gelen söylentileri yalanlayarak "İrlanda poundu basmadıklarını, sadece avro bastıklarını" bildirdi. Açıklama, Wall Street Journal gazetesinde dün çıkan bir makaledeki, "Merkez Bankası'nın, İrlanda'nın avrodan çıkması ya da ortak para biriminin tamamen ortadan kalkması durumunda eski para birimine yeniden dönülebilmek için fazladan baskı makinesine ihtiyaç duyup duymayacağını değerlendirdiğine" yönelik ifadelerle ilişkilendirildi. Merkez Bankası yetkilileri, Wall Street Journal'daki "spekülasyonlar"a ilişkin yorumda bulunmaktan kaçındı. İrlanda basınında yer alan haberlerde, "Merkez Bankası'nın, herhangi bir özel basım şirketiyle pound basmak için gerekebilecek ek kapasite üzerinde görüşme yapmadığının anlaşıldığı" belirtildi. AB işlerinden sorumlu Bakan Lucinda Creighton da RTE radyosuna yaptığı açıklamada, bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını kaydetti.