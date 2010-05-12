İrlanda Meclisi'ne protestoculardan baskın

T24- İrlanda'da, hükümetin ekonomik krizle mücadele yöntemini protesto eden bir grup, zorla meclise girmeye çalıştı.





Polis, Unite sendikasının desteklediği gösteriye katılan 500 kadar kişinin dün akşam saatlerinde meclise yürüdüğünü, gruptan ayrılan 100 civarında göstericinin ise içeri girmek için ana kapıyı zorladığını bildirdi.



Meclise girmek isteyenlere polisin müdahale etmesiyle çıkan karmaşada, bazı sendikalıların ve bir polis memurunun hafif yaralandığı, gözaltına alınan olmadığı belirtildi.



Yönetimi "bankacılık krizine odaklanarak kamu hizmetlerini ihmal etmek" ile suçlayan sendikalılar, son dönemde işsizliğin artmasından da hükümeti sorumlu tutuyor. (aa)