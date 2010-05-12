T24 LogoT24 Logo
Dünya

İrlanda Meclisi'ne protestoculardan baskın

İrlanda'da, hükümetin ekonomik krizle mücadele yöntemini protesto eden bir grup, zorla meclise girmeye çalıştı.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- İrlanda'da, hükümetin ekonomik krizle mücadele yöntemini protesto eden bir grup, zorla meclise girmeye çalıştı.


Polis, Unite sendikasının desteklediği gösteriye katılan 500 kadar kişinin dün akşam saatlerinde meclise yürüdüğünü, gruptan ayrılan 100 civarında göstericinin ise içeri girmek için ana kapıyı zorladığını bildirdi.


Meclise girmek isteyenlere polisin müdahale etmesiyle çıkan karmaşada, bazı sendikalıların ve bir polis memurunun hafif yaralandığı, gözaltına alınan olmadığı belirtildi.


Yönetimi "bankacılık krizine odaklanarak kamu hizmetlerini ihmal etmek" ile suçlayan sendikalılar, son dönemde işsizliğin artmasından da hükümeti sorumlu tutuyor. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24