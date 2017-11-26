İrlanda May’i uyardı: Ya Brexit tutumunu değiştir ya da kaosa hazır ol

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – İrlanda’nın Avrupa Birliği Komiseri, İngiltere Başbakanı Theresa May’i İrlanda sınırlarıyla ilgili büyüyen krizi durdurmak için Brexit planlarını acilen değiştirmeye çağırdı.

İrlanda’nın Avrupa Birliği Tarım Komiseri Phil Hogan “Ortak pazar ve gümrük birliğinin içinde kalmak ya da Kuzey İrlanda’yı istisna olarak AB içinde bırakmak bu karışıklığı çözecektir” dedi. İrlanda’nın zoru oynayıp sonuna kadar devam edeceğini belirten Hogan sınır güvencesi almadıkları takdirde ticaret görüşmelerini veto edeceklerini söyledi.

Ticaretinin büyük bir kısmı Kuzey İrlanda üzerinden İngiltere’ye ve Avrupa’ya giden İrlanda’da Brexit durumunda şu anda serbestçe ürünlerin hareket ettiği durumda gerçek bir sınır konulması gerekecek. Böyle bir şey de ekonomide büyük bir bozunma anlamına geliyor. İngiliz şirketlerin böyle bir durumda İrlanda’nın başkenti Dublin’e, yabancı şirketlerin ise Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a taşınması bekleniyor.