İrlanda ile Apple’ın ilişkisi yasal değil mi?

Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu, İrlanda'nın Amerikalı bilgisayar devi Apple şirketine, Avrupa Birliği yasalarını ihlal eden teşvikler sağladığına inandıklarını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Komisyonu, İrlanda hükümetine Haziran ayında gönderdiği mektubu kamuyla paylaştı. Buna göre, İrlanda, Apple şirketine özel vergi kolaylıkları sağlamakla suçlanıyor.

Komisyon, Lüksemburg ve Hollanda'nın da dâhil olduğu bir grup ülkenin çok uluslu şirketlere yasadışı imtiyazlar sağlayıp sağlamadığını soruşturuyor.

Suçlamayı reddeden Apple, ''Avrupa ve dünyadaki başarımız, hükümetle kurduğumuz herhangi bir özel ilişkinin değil, personelimizin çalışkanlığı ve yaratıcılığının sonucudur'' açıklamasını yaptı. Yazılı açıklama yayımlayan şirket, İrlandalı yetkililerden ''hiçbir özel muamele görmediklerini'' belirtti.

‘Kapsamlı bir reform gerekiyor’

Apple, İrlanda'da iş yapan diğer sayısız şirketle aynı vergi yasalarına tabi olduklarını söyledi. Ancak şirket yetkilileri, ''kurumlar vergisinde kapsamlı bir reforma acilen ihtiyaç duyulduğu'' görüşüne de yer verdiler.

Avrupa Komisyonu'nun inceleme altına aldığı şirketler arasında Apple'ın yanı sıra, Fiat ve Starbucks da bulunuyor. Komisyon, Fiat'la ilgili ön araştırmasında, ana şirket ile bir şubesi arasındaki vergi düzenlemesinin devlet yardımı anlamına geldiği inancına vardıklarını dile getirdi. Fiat’tan ise henüz bir yorum gelmedi.

Şayet Apple'ın yasadışı devlet teşviki aldığı hükmüne varılırsa, şirketten milyarlarca avroyu bulabilecek bir miktarı geri ödemesi istenebilir.

Esnek vergi düzenlemesi

İrlanda Maliye Bakanlığı, Apple davasında AB'nin devlet teşviklerini ilgilendiren yasalarını çiğnemediklerinden emin olduklarını belirtti. İrlanda'da kurumlar vergisi yüzde 12,5 olarak belirlenmiş durumda, fakat yurtdışı satışlarını başka şubeler aracılığıyla gerçekleştiren Apple'ın kasasından çıkan vergi, sonuçta yüzde 2'ye düşüyor.

Esnek bir vergi düzenlemesini benimseyen İrlanda, bu sayede ülkeye daha çok yatırım çekerek istihdamı artırmaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri, büyük şirketlerin vergi kayıtlarını sadece İrlanda'da yaptırıp kârlarını da bu ülkeye kanalize ettiğini, söz konusu uygulamanın ise kendi hazinelerini kayba uğrattığını söylüyor.