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Ekonomi

İrlanda hesap hatası kurbanı DUBLİN (A.A) 

02 Kasım 2011 12:35

-İrlanda hesap hatası kurbanı DUBLİN (A.A) - 02.11.2011 - İrlanda'da devlet kurumlarının kayıtlarında bir hesaplama hatasının ortaya çıkması, ülkenin borç yükünün daha önce bilinenden 3,6 milyar avro daha az olduğunu gösterdi. İrlanda Maliye Bakanlığı yazılı açıklama yaparak durumu doğrularken, hatanın geçen yıl Ulusal Hazine Yönetimi Ajansı'nın (NTMA) Konut Finansmanı Ajansı'na (HFA) verdiği borcun, bu kurumlar tarafından iki kez kayda geçirilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Muhalefet partileri ''utanç verici'' olarak niteledikleri bu hatayı eleştirse de, durumun 2012 bütçesinden en az 3,6 milyar avro kesinti yapmaya hazırlanan hükümet için ''iyi haber'' olduğu yorumları da yapılıyor. Hesaplama hatasının, hükümet tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak 3 yıllık mali planda detaylandırılması bekleniyor.

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