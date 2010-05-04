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Dünya

İrlanda hava sahasını yeniden kapatıyor

İzlanda'daki yanardağın faaliyete geçmesiyle hava trafiği alt üst olan ülkelerden İrlanda, bugün hava sahasını tekrar kapatıyor.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - İzlanda'daki yanardağın faaliyete geçmesiyle hava trafiği alt üst olan ülkelerden İrlanda, bugün hava sahasını tekrar kapatıyor.

Eyjafjallajokull volkanından olağanüstü görüntüler

İrlanda Havacılık Kurumu (IAA), yeni kül bulutlarının tespit edilmesi nedeniyle bugün yerel saatle 07.00'den (TSİ 09.00) itibaren hava sahasının sivil uçuşlara kapatılacağını, durumun yarın öğle saatlerinde yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Yetkililer, İrlanda'nın kuzeybatısında bulunan Donegal bölgesindeki havalimanının şimdiden kapatılmasına neden olan kül bulutunun, rüzgarla birlikte ülkenin diğer kesimlerine savrulmasından endişe ettiklerini belirttiler.

İrlanda Havacılık Kurumu (IAA), yeni kül bulutları yüzünden İrlanda'daki uçuşlara getirilen sınırlamanın, şimdilik diğer Avrupa ülkelerini etkilemeyeceğini bildirdi.

İzlanda'daki yanardağın yol açtığı kül bulutunun uçuş güvenliği için tehlikeli olabileceği düşüncesiyle diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İrlanda'nın hava sahası da bir süreliğine kapatılmış, uçuşlar 20 Nisandan itibaren sınırlı olarak yeniden başlatılmıştı.


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