İrlanda'da publar yeniden açıldı; rezervasyon zorunlu, içeride 105 dakika kalınabilecek

İrlanda'da bugünden itibaren yeniden açılmaya başlayacak publara müşteriler rezervasyonla gidebilecek ve en fazla 105 dakika kalabilecek. Bazı pubların rezervasyonları şimdiden günlerce dolmuş durumda.

İrlanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafifletildiği İrlanda'da bugünden itibaren oteller ve restoranların yanısıra yemek servis eden pubların da açılmasına izin verildi.

Ülke içi seyahat kısıtlamaları da kaldırılırken, kiliseler, kuaförler, sinemalar ve müzeler de yeniden kapılarını açtı. Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda 200 kişinin toplanmasına izin çıktı.

Mekanda 105 dakika kalınabilecek

İşletmecilerin talebi üzerine içkili mekanda sosyal mesafe 1 metreye indirildi, ancak buna karşılık müşteriler masada oturmak zorunda olacak ve en fazla 105 dakika kalabilecek. Barlar en az 9 Euro (70 TL) fiyatı olan ana yemekleri servise hazır durumda olmaya zorunlu olacak.

Müşterilere de bara gitmeden rezervasyon yapma zorunluluğu getirildi.

Irish Mirror'a konuşan bir pub sahibi, mekanların rezervasyonlarının şimdiden gelecek 9 gün için dolduğunu söyledi.