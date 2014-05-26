İrlanda Cumhuriyeti 1 - Türkiye 2

A Milli takımı, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampı kapsamında İrlanda Cumhuriyeti'ni Dublin'deki maçta 2-1 mağlup etti.

Euro 2016 öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden A Milli Takımı, İrlanda karşısında galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 76. dakikada Tarık Çamdal'dan geldi.

Kadrolar

Türkiye: Onur Kıvrak, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner Erkin, Ahmet İlhan, Selçuk İnan(Dk. 21 Oğuzhan Özyakup), Nuri Şahin, Bilal Kısa(Dk. 46 Ozan Tufan), Hakan Çalhanoğlu, Mevlüt Erdinç

Yedekler: Tolga, Volkan, İshak, Uğur, Alper, Olcay, Adem, Oğuzhan, Ozan Tufan, Mustafa, Olcan, Aydın, Tarık, Turgut Doğan

İrlanda Elliot - Wilson - Coleman - O'Shea - Delaney - Ward - Wpeyan - McGeady - McClean - Hoolahan - Shane Long

Yedekler:David Forde, Alex Pearce, Stephen Kelly, Shane Duffy, Ciaran Clark, Paul Green, Anthony Pilkington, Stephen Quinn, David Meyler, Darly Murphy, Jon Walters, Anthony Stokes, Simon Co

Maçın ayrıntıları

Dk. 78: Çıkarken kaybetitğimiz topu alan Walters topu Türkiye filelerine gönderdi.

Dk. 76: Oğuzhan Özyakup'un mükemmel asistinde Tarık Çamdal topu kalenin tavanına vuruyor ve golü atıyor.. 0-2

İkinci yarı başladı..

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Dk. 20: Hafif bir sakatlık geçiren Selçuk İnan yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

Dk. 17: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Ahmet İlha Özek çok şık bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 0-1

Dk. 14: Ceza sahamız içerisindeki karambolde Shane Long'un vuruşunu kaleci Onur çeldi. Onur'dan dönen topu O Shea tamamlamak istedi ama bu kez de Caner Erkin topu çizgiden çıkarttı.

Mücadeleye A Milli Takımı başlıyor...

Soma için saygı duruşu

Karşılaşma öncesi Soma’da hayatını kaybeden madenciler için İrlanda ve Türkiye milli takım oyuncuları saygı duruşunda bulunarak destek verdiler. Tribünlerin büyük üzüntü içinde oldukları görüldü.

Demirören ve yönetimi uyutmadılar

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler kaldıkları Fitzwilliam Otel bir anda İngiltere ve İrlanda’dan gelen çocukların akınına uğradı. Gece sabaha kadar otelin önünde duran çocuklar dünyaca ünlü sanatçı onedirection grubunu beklediler. Bu arada çocuklar özel araçla otele gelen Yıldırım Demirören’i ünlü sanatçı sanarak alkış yağmuruna tutmaları dikkat çekti.



İrlanda Futbol Federasyonu karşılaşma öncesi maçın oynanayacağı Aviva Stadında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine bir davet verdi. İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Blood, İngiltere’de oynayan çok sayıda oyuncuları bulunduğunu belirterek Brezilya’ya Dünya Kupasına katılamamanın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Demirören ise bir dahaki turnuvada beraber olmayı temenni ettiklerini söyleyerek moral verdi. Federasyon yöneticilerinden Taylan Üner, Mustafa Beyaz, Faruk Öksüz ile PFDK Başkanı Fahri Gültekin, Ahmet Yavaşçı, Tahkim Kurul Başkanı Engin Tuzcuoğlu federasyon kurumlarında çalışanların katıldığı yemekte Soma’da şehit düşen madenciler konuşuldu. İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Blood, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e Soma ile ilgili olarak yapılacak organizasyonda severek yer alacaklarını belirtti.



