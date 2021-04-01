İrlanda, çalışanların mesai dışında "işten kopma" hakkını garanti altına alıyor

İrlanda'da Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Leo Varadkar, bugünden itibaren uygulamaya girecek bir düzenlemeyle bütün çalışanların mesai saatleri dışında "işten kopma" hakkının sağlanacağını duyurdu.

The Irish Times'ta yer alan habere göre, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Leo Varadkar, İrlanda'da bugünden itibaren çalışanların mesaileri bittikten sonra işle ilgili e-mail ve telefonlara bakmak zorunluluğu olmayacağını, iş hayatları ve günlük yaşamları arasında denge kurabileceklerini duyurdu.

Yeni düzenleme, İrlanda İşyeri İlişkileri Komisyonu tarafından hazırlandı. Varadkar, yeni düzenlemenin evden ya da ofisten çalışan herkes için geçerli olacağını söyledi.

Bugün geçecek düzenlemede üç hak koruma altına alınıyor:

Bir çalışanın mesai saatleri dışında düzenli olarak çalışmak zorunda kalmaması.

Bir çalışanın mesai saatleri dışında işle ilgili bir konuya dahil olmadığı için cezalandırılmaması

Başka bir insanın "işten kopma" hakkına saygı duymak

Varadkar'ın aynı zamanda Koronavirüs salgını nedeniyle yaygın hâle gelen uzaktan çalışma sistemini de bir düzenlemeyle koruma altına almayı planladığı belirtildi. Çalışma Bakanlığı, yeni düzenlemelerin esnek saatlerle "aile dostu iş koşulları" yaratacağını söyledi.