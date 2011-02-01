-İRLANDA BİR RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI EDİYOR DUBLİN (A.A) - 01.02.2011 - İrlanda, geçen yıl ABD'de Rusya hesabına ajanlık yaptıkları belirtilen kişilerden bazılarının sahte İrlanda pasaportu kullanmasına tepki olarak, bir Rus diplomatı sınır dışı ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İrlanda polisinin konuya ilişkin soruşturmasını tamamladığı, Rus istihbaratının 6 İrlanda vatandaşına ait pasaportların sahtelerinin düzenlenmesi ve bunların ABD'de kullanılmasıyla bağlantısı olduğuna dair "bütünüyle ikna edici" bir sonuca ulaşıldığı belirtildi. Buna tepki olarak Dublin'deki Rus Büyükelçiği'nden bir diplomatın sınır dışı edileceğini bildiren Bakanlık, konuyla ilgili olarak büyükelçilikle temasa geçildiğini kaydetti. ABD'de geçen yaz bir grup Rus ajanı ortaya çıkarılmış, İrlanda polisi bu kişilerden bazılarının sahte İrlanda pasaportu kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. İrlanda, Hamas komutanlarından Mahmud El Mebhuh'a Dubai'de düzenlenen suikastta sahte İrlanda pasaportlarının kullanılmasına tepki olarak da geçen yıl İsrailli bir diplomatı sınır dışı etmişti.