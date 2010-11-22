-İRLANDA BANKALARI YENİDEN YAPILANDIRACAK DUBLİN (A.A) - 22.11.2010 - İrlanda Maliye Bakanı Brıan Lenihan, İrlanda hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alacağı mali yardım çerçevesinde, bankaların küçültülmesi, birleştirilmesi ya da satılmasının da gündeme gelebileceğini söyledi. Lenihan yaptığı açıklamada, ayrıca, bütçe açığını 2014'e kadar AB'nin belirlediği seviyeye indirebilmek amacıyla gündeme getirilen 4 yıllık tasarruf planının AB ve IMF yetkililerince "büyük ölçüde tatmin edici" bulunduğunu da kaydetti. İrlanda hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alacağı mali yardımın miktarının gelecek haftalarda netleşeceği bildirildi. Borç krizinin altından tek başına kalkamayan İrlanda hükümeti, dün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından AB ve IMF ile yardım planı üzerinde anlaştıklarını bildirmiş, yardımın miktarına ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı. İrlanda'nın dış yardım için resmi talepte bulunma kararını dün akşam düzenledikleri basın toplantısıyla duyuran Başbakan Brian Cowen ve Maliye Bakanı Brian Lenihan, söz konusu miktarın 100 milyar avroyu aşmayacağını ve kesin rakamın, teknik görüşmeler için Dublin'de bulunan AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle iki haftayı bulabileceği sanılan görüşmeler sonucunda belli olacağını belirtti. AB kaynakları ise İrlanda'ya yapılacak yardımın 80-90 milyar avroyu bulabileceğini belirtiyorlar. Çarşamba günü açıklanması beklenen 15 milyar avroluk tasarruf planının, 10 milyarını harcama kesintilerinin, 5 milyarını vergi artırımlarının oluşturduğu belirtiliyor.