İrlanda, Apple'ın vergi talebine karşı çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Apple'ın İrlanda merkezli operasyonlarında çok düşük vergi ödediği gerekçesiyle şirketin 13 milyar euro vergi ödemesini istemesine İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, karşı çıktı. Bakan Donohoe, talebin haksız olduğunu söyledi.

AB Komisyonu geçen yıl aldığı kararda, Apple'ın İrlanda merkezli operasyonlarında çok düşük vergi ödediği ve bunun devlet yardımı olduğu tespitinde bulunarak Apple'nin 13 milyar euro vergi ödemesini istemişti.

Donohoe, Apple'ın faydalandığı vergi kurallarının herkes için geçerli olduğunu, ABD teknoloji devi için özel hazırlanmış vergi yasaları olmadığını belirterek, "Avrupa veya İrlanda yasalarını ihlal etmediler" dedi.

İrlanda hükümeti AB Komisyonu'nun kararını yerine getirmek için Apple tarafından yapılan temyiz başvurusunun sonucunu beklediklerini belirtirken, Donohoe ise vergiyi toplamanın Dublin'in işi olmadığını ve bu yöndeki talebin haksız olduğunu söyledi. Donohoe, "Biz herkes için bir global vergi toplayıcısı değiliz" diye konuştu.