-İrlanda açıklarında yük gemisi battı, 5 kişi kayıp DUBLIN (A.A) - 15.01.2012 - İrlanda kıyıları açıklarında bir yük gemisinin batmasının ardından, mürettebattan 5 kişi kayboldu. İrlanda sahil muhafaza yetkilileri, "Tit Bonhomme" isimli yük gemisinin, İrlanda'nın güneyindeki Union Hall limanına yaklaşırken zorluk yaşadığını belirterek, yardım ekiplerinin geminin "SOS" vermesinin ardından mürettebatı ile temas kurduğunu kaydettiler. Mürettebattan bir kişinin helikopterle kurtarıldığını belirten yetkililer, diğer 5 kişinin aranmasına iki helikopter ve çok sayıda gemi ile devam edildiğini kaydettiler.