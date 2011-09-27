-İrlanda açıklarında hazine heyecanı ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Hazine avcıları, İrlanda açıklarında tespit ettikleri batıkta yaklaşık 240 ton külçe gümüş bulunduğunu belirtti. Amerikan Odyssey Marine Exploration şirketi, İkinci Dünya savaşı sırasında bir Alman denizaltısı tarafından batırılan İngiliz "SS Gairsoppa" gemisinin yerini tam olarak tespit ettiklerini, robot denizaltılarla batığı araştırdıklarını ve belgelere göre, geminin yaklaşık 240 ton külçe gümüş taşıdığını açıkladı. Şirket, eski belgelerdeki bilgilerin doğru olması halinde çıkarılacak hazinenin yaklaşık 150 milyon avro değerinde olduğunu belirtti. İngiliz "SS Gairsoppa" gemisi Şubat 1941'de, Hindistan'dan dönerken yakıtı bitince İrlanda'ya ulaşmaya çalışmış, ancak bir Alman denizaltısı tarafından batırılmıştı. Geminin 85 kişilik mürettebatından sadece bir kişi hayatta kalmıştı. Baharda gümüş külçelerini çıkarmayı planlayan Odyssey Marine Exploration, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ile geçen yıl yaptığı anlaşma çerçevesinde batıktaki hazinenin yüzde 80'ini alacak. Bir Amerikan mahkemesi daha önce, Odyssey Marine Exploration şirketinin bir batıkta ele geçirdiği altınları İspanya'ya iadesine hükmetmişti. Şirket 2007'de "uluslararası sularda" bulduğunu öne sürdüğü hazineyi, İspanyol makamlarının bilgisi dışında Florida'ya götürmüştü.