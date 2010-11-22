-İRLANDA, AB VE IMF İLE ANLAŞTI DUBLİN (A.A) - 21.11.2010 - İrlanda Başbakanı Brian Cowen, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yardım planı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Cowen, Maliye Bakanı Brian Lenihan ile düzenledikleri basın toplantısında, AB ve IMF ile prensipte anlaştıklarını, 3 yılı kapsayacak söz konusu yardımın borç sorunu ve bankacılık sektörünün toparlanması için kullanılacağını bildirdi. Yardımın çerçevesine ilişkin görüşmelerin süreceğini kaydeden Cowen, kurumlar vergisi oranının söz konusu anlaşmanın dışında tutulacağını belirtti. Maliye Bakanı Lenihan ise yardım tutarının 100 milyar avroyu bulmayacağını açıklarken, uluslararası haber ajanslarının AB kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, İrlanda'ya yapılacak yardımın 80-90 milyar avro olabileceği bildirildi. AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankasından yetkililer, ekonomik durumu yerinde incelemek ve olası bir yardımın çerçevesini belirlemek amacıyla Dublin'e gelmişti.