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Dünya

İrlanda "kutup ışıkları"nı bekliyor DUBLİN (A.A)

09 Ocak 2012 16:16

-İrlanda "kutup ışıkları"nı bekliyor DUBLİN (A.A) - 09.01.2012 - İrlanda'daki gök bilimcilere göre, gökyüzünde "hayaletlerin dansını" seyretmek isteyenlerin bu yıl kutup bölgelerine kadar gitmesine gerek kalmayacak.  İrlanda'nın Donegal bölgesinden gök bilimci Brendan Alexander, yılın bu zamanlarında özellikle kutup bölgelerinde geceleri görülen ve hareketli ışık oyunlarıyla gökyüzünde büyülü görüntüler oluşturan  "aurora"ların (kutup ışıkları) 10 yıl aradan sonra, bu yıl İrlanda'dan da izlenebileceğini söyledi. Brendan Alexander'a göre, İrlanda'da nadir görülen "kutup ışıkları"nın 21 Mart'a kadar ülkenin özellikle kuzey kesiminde, şehir ışıklandırmalarının daha az olduğu yerlerde gözlenebilme olasılığı yüksek. 11 yıllık güneş döngüsünün en yoğun zamanlarında, dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu ilginç doğa olayı, güney ve kuzey kutuplarına yakın bölgelerde görülüyor ve özellikle fotoğraf meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

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