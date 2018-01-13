Irkçılıkla suçlanan H&M'in mağazalarına saldırı

Güney Afrika'da Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, internet sitesindeki ürün tanıtım katalogunda, siyah bir çocuk mankenin sweatshirtü üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı nedeniyle ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'yi protesto etmek için, markanın mağazalarına saldırdı.

H&M'nin Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalarına saldıran grup, kıyafetleri yere atıp rafları dağıttı.

Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

H&M ile ticari işbirliği yapa The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

Stokholm'de yaşayan çocuk mankenin Nijerya asıllı annesi Terry Mango, Facebook'tan açıklama yapmış, "Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" demişti.