Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Wisconsin'de Vali'den Trump'ın ziyaret kararına yanıt: Burada olmanız iyileşme çabalarımızı geciktirir

ABD'nin Wisconsin Valisi Tony Evers, siyah vatandaş Jacob Blake'in polis tarafından sırtından vurulup felç kalmasıyla başlayan protestoların üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın olayların yaşandığını Kenosha kentini ziyaret planına yanıt. verdi. Evers, Trump'a kararını 'gözden geçirmesini' söyledi ve "Burada olmanızın aramızdaki bölünmeyi aşma için yaptığımız çalışmaları geciktireceğinden endişeliyim" dedi.

Vali Evers, Trump'ın bu hafta protestoların sürdüğü Kenosha kentine ziyaret haberini aldıktan sonra Beyaz Saray'a bir mektup gönderdi. Mektupta, Trump'tan kararını 'gözden geçirmesini' istedi. Vali Evers, ABD Başkanı'na "Varlığınızın iyileşme sürecimizi engelleyeceğinden endişe ediyorum. Burada olmanızın aramızdaki bölünmeyi aşma için yaptığımız çalışmaları geciktireceğinden endişeliyim" yazdı.

Evers, Trump'ın kente gelmesinin güvenlik güçlerinin yönlendirilmesini gerektireceğini belirterek "Böyle bir zamanda Kenosha halkının güvenliğine odaklanmalıyız" dedi.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde geçen haftalarda Jacob Blake isimli siyah vatandaş polis tarafından sırtından 7 el ateş edilerek felç kaldı. Blake'in vurulmasının ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde ise 2 kişi vurularak öldürülmüştü. Trump, bölgeye Ulusal Muhafızları gönderme kararı almıştı.