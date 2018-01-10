Irkçılık tartışması; Hasip Kaplan, HDP’den istifa edip siyaseti bıraktı

"Kurultay'da Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diye bir açıklama yapan HDP'li Hasip Kaplan, gelen ırkçılık tepkileri üzerine partisinden istifa etti. Kaplan siyaseti de bıraktığını duyurdu.

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin Twitter'dan mesajlar paylaştı. Kaplan, “HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek” dedi.

Hasip Kaplan’ın bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ve HDP’den tepki geldi. Hasip Kaplan, bu sabah siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyurdu.

"Kınıyor ve ayıplıyoruz"

HDP Genel Merkezi'nden, şubat ayında gerçekleştirilecek kongrede Türk bir genel başkan adayı istemediğini belirten eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada ise “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” denildi.