Irkçılık karşıtı aktivist Colin Kaepernick'in hayatı dizi oluyor

Eylül 2016'da ırkçılık aleyhine verdiği bir fotoğrafla hafızalara kazınan ırkçılık karşıtı aktivist Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in hayatı "Siyah ve Beyaz İçinde Colin" adıyla Netflix'e taşınıyor.

Irkçılık karşıtı hareketinin ardından Amerikan Futbol Ligi NHL'de takım bulamayan; buna karşın insan hakları için çalışan oyuncunun hayatı "Colin in Black & White (Siyah ve Beyaz İçinde Colin) ismiyle izleyenlerle buluşacak.



Dizi, Kaepernick'in çocukluk dönemiyle beyaz bir aile tarafından evlat edinilmesi ve aktivist haline gelmesini konu ediyor.



Kaepernick diziyle ilgili düşüncelerini açıklarken "Sık sık ırkçı ve siyah hikayelerini beyaz lensleriyle görüyoruz" diye konuştu.

Siyah insanların karşılaştığı farklı gerçeklere yeni bir bakış açısı vermeye çalıştıklarını söyleyen Kaepernick, "Lise yıllarımda beyaz bir toplumda evlat edinilmiş siyahi biri olarak karşılaştığım ırksal çatışmaları araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi feshedildi, takım bulamadı

2016'da diz üstü oturuşuyla dikkat çeken Kaepernick, daha sonra ABD başkanı da seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın da aralarında olduğu kişilerce eleştirilmişti.

2017 yılının başında sözleşmesi 49ers'la olan sözleşmesi sona erdirilen ve o zamandan beri takımsız olan Colin Kaepernick'e diğer oyuncular da katıldı. Kaepernick'in protestosu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki sporculara da ilham oldu.





