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Spor

Irkçılık aldı başını gidiyor

20 Nisan 2009 15:31


İtalya ırkçılık olaylarıyla çalkalanıyor. Serie A 32. hafta mücadelesinde lider Inter deplasmanda konuk oldğu takipçisi Juvents ile 1-1 berabere kaldı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi bir grup Juventuslu taraftar, Gana orjinli fakat Italyan vatandaşlığını kabul eden Balotelli ve Boşnak asıllı İsveçli Zlatan İbrahimoviç'e ırkçılık dolu çirkin sözler sarf edip adeta bu oyuncuları küçük düşürdüler. Juventus yöneticileri her ne kadar özür dileseler de İtalya Futbol Federasyonu Juventus'a ceza vereceği öğrenildi.


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