Almanya'dan Neonazi cinayetlerinde öldürülenlere Nazım Hikmet'li anma

T24- Almanya’da Neonazi cinayetlerine kurban gidenler için yarın Angela Merkel ev sahipliğinde tören düzenlenecek. Anma töreninde öldürülen Türklerin çocukları kürsüye çıkacak ve Nâzım Hikmet’in ‘Davet’ şiirini iki dilde okuyacak. Şairin ‘Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine’ dizeleri ile birliktelik mesajı verilecek.

Hürriyet'in haberine göre, Almanya’yı derinden sarsan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ırkçı terör örgütünün kurbanları Nâzım Hikmet’in şiiri ve Cemal Reşit Rey’in bestesi ile anılacak. Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un istifası nedeniyle Başbakan Angela Merkel’in üstlendiği anmada Nazım Hikmet’in “Davet” adlı şiirindeki dizeleri hem Türkçe hem de Almanca okunarak topluma kardeşlik ve birlikte yaşama mesajı verilecek.



Ev sahibi Merkel



Berlin’de yarın Konzerthaus am Gendarmenmarkt’ta saat 10.30’da başlayacak anmada Başbakan Angela Merkel açılış konuşmasını yapacak. Ardından kürsüye örgütün birinci kurbanı Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek ve sekizinci kurban Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık da çıkacak. Kubaşık ve Şimşek Nazım Hikmet’in “Davet” şiirini okuyacak.



Kardeşliğe ‘Davet’



Nâzım Hikmet’in ‘Yaşamak, bir ağaç gibi, tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim’ şiirini Şimşek ve Kubaşık hem Türkçe hem de Almanca seslendirecek. Babalarını ırkçı teröre kurban veren iki genç kız, Nâzım Hikmet’in şiiri ile tüm Almanya’ya birlikte, kardeşçe ve barış içinde yaşama mesajı verecek.



Temsili 12 mum



Anma töreninde ayrıca Cemal Reşit Rey’in Andante ve Allegro bestesi (Keman ve Yaylılar Orkestrası için) ve Johann Sebastian Bach’ın eserleri de orkestra tarafından seslendirilecek. Programda kurbanlar anısına 12 mum yakılacak. Mumlardan 10’u NSU terör örgütünün katlettiği kurbanlar için yakılırken bir mum daha önce ırkçı cinayetlere kurban gidenleri sembolize edecek. Diğer mum ise gelecekte ırkçı cinayetlerin olmaması için ülkeye ışık ışık tutması dileği ile salonda yakılacak.

8 Türk, 1 Yunan, 1 Alman

Almanya’da NSU üyeleri Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschaepe, 2000 ile 2006 yılları arasında sekizi Türk, biri Yunan olmak üzere dokuz göçmen ve 2007 yılında da bir Alman polis memuru olmak üzere 10 cinayet işlemişti. Dokuz göçmeni aynı silah ile öldüren ırkçı katillerin, kurbanlarının ölüm anlarını da kameraya aldıkları ortaya çıkmıştı.

Türkiye’den heyet gitti

Neonazi kurbanları için Berlin’de yarın yapılacak 1200 kişinin katılacağı anma törenine TBMM de heyet gönderdi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün başkanlığındaki heyet, konuyla ilgili rapor da hazırlayacak.