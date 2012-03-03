T24 - 26 Şubat'ta Taksim'de yapılan Hocalı katliamını anma yürüyüşü sırasında "Hepiniz Ermenisiz, hepiniz piçsiniz" şeklinde atılan sloganlar ve taşınan pankartlardan dolayı 4 Mart'ta tepki yürüyüşü düzenlenecek.

Ermenilere ve Ermeni kimliğine "hakaret edildiği, kin kusulduğu, intikam çağrıları" yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen yürüyüş, saat 13.00'te Galatasaray Lisesi'nden başlayarak, Taksim Meydanı'nda sona erecek.

"Irkçılığa karşı halkların kardeşliği için Taksim'e yürüyoruz" diyerek çeşitli sivil toplum örgütlerine yapılan çağrıda, Hocalı katliamı yürüyüşünde sadece Ermenilere hakaret edilmediğinin aynı zamanda Hrant Dink'in katline "Hepimiz Ermeniyiz" yanıtını verenlere ve Türkiye'de yaşayan tüm halklara bir gözdağı verildiği belirtildi.

4 Mart'ta yapılacak yürüyüş için, "Biz buradayız. Irkçılığı ve nefreti reddeden, hiçbir halkın düşmanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz diyen, insanlığı ancak halkların dostluğunun, birbirini hissetmenin ve anlamanın kurtaracağına inanan, halklara ve farklı olanlara yönelik şiddeti, bir insanlık suçu olarak gören herkesi Taksim eyleminde buluşmaya çağırıyoruz" şeklinde çağrıda bulunuldu.

Yürüyüşe katılacak gruplar şöyle:

Azeri Sosyalistler - 78’liler Girişimi - AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği) - Anarko Komünist Şebeke - ANGA (Ahmet ve Nedim’in Gazeteci Arkadaşları) - Barış İçin Sanat Girişimi - DHF (Demokratik Haklar Federasyonu) – Divriği Kültür Derneği - EHP (Emekçi Hareket Partisi) - Emektar Daktilo Dergisi - ESU (Avrupa Süryaniler Birliği) - Gürcü Kültür Merkezi - HADİG (Hemşin Kültür ve Araştırma Derneği) - HDG (Halkların Dostluğu Girişimi) – HDK (Halkların Demokratik Kongresi) - İHD (İnsan Hakları Derneği) İstanbul Şubesi - İşçi Gazetesi - Jıneps Gazetesi - Kadın Kapısı/İstanbul LGBTT - KDÖG (Kadıköy Düşünceye Özgürlük Girişimi) - Kafkas Dernekleri Federasyonu - Kaldıraç - Kangal Dernekler Federasyonu - Köz - Laz Mektebi – MEZO-DER (Mezopotamya Kültür Derneği) - Nor Zartonk - Özgür Lise - ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) - ÖEP (Özgür Eğitim Platformu) - Pencere Yayınları - Pêrî Yayınları - PomakNews Agency - Söz ve Eylem - Suryaniler.com



4 Mart 2012 Pazar Saat 14:00 Taksim

(Saat 13:00’de Galatasaray’da toplanarak Taksim’e yürüyüş)



