Irkçı Thilo Sarrazin görevden alınıyor

T24 - Türklere ve yabancılara yönelik aşağılayıcı sözlerinden dolayı ırkçılıkla eleştirilen Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin’in görevden alınmasını Merkel olumlu karşıladı.





Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun, ülkede yaşayan Müslüman göçmenleri eleştiren yönetim kurulu üyesi Thilo Sarrazin’in görevinden alınması talebi Başbakan Angela Merkel tarafından olumlu karşılandı. Alman hükümetinin sözcüsü Alman Haber Ajansı’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başbakan, Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun verdiği bağımsız kararı saygıyla karşıladı” dedi.



Thilo Sarrazin bir röportajında, Türk ve Arapların büyük çoğunluğunun manavlıktan başka üretim işlevi olmadığını öne sürerek, “Bu devletten geçinen, ancak bu devleti reddeden, çocuklarının eğitimine yeterince ilgi göstermeyen ve sürekli yeni küçük başörtülü kızlar üretenleri kabul etmek zorunda değilim” şeklinde ifadeler kullanmıştı.



Sarrazin’e tepkiler gelerek görevinden alınması gerektiği ifade edilmişti. Berlin eyaleti Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Klaus Wowereit, Sarrazin’in görevden alınma kararını “doğru” olarak nitelendirerek, konunun buraya kadar gelmesinin üzücü olduğunu belirtti. Yeşiller Partisi Alman Meclisi Grubu Başkanı Renate Künast da Merkez Bankası’nın kararının doğru ve kaçınılmaz olduğunu ifade etti.





Wulff talebi inceleyecek



Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda, Sarrazin’in, Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından görevinden alınması konusunda talepte bulunma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Wulff’un talebin kendisine ulaştıktan sonra inceleyeceği ifade edildi. Açıklamada, inceleme bitene kadar Cumhurbaşkanı’nın bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağı kaydedildi.





Avrupa’da bankalara desteğe devam kararı



Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri tarihi düşük seviyelerde tutmaya devam edeceğini açıkladı. ECB büyüme tahminini yükselterek bankalara likidite yardımını 3 ay daha sürdüreceği duyurusunu da yaptı. ECB Başkanı Jean Claude Trichet dünkü toplantının ardından faiz oranlarını yüzde 1 seviyesinde tutacağını bildirdi. Trichet, “Euro bölgesinde ekonomik iyileşmenin orta karar bir yol izleyeceğini söyleyebiliriz” dedi. Trichet, ECB’nin Avrupa bankaları için kısa dönem finansmanını 3 ay daha uzatacağını kaydetti. Trichet, üçüncü çeyrek için ekonomik göstergelerin daha önce tahmin edilenden daha iyi olduğunu ancak bunun bir zafer olmadığını belirtti.





Ben Bernanke’den Lehman itirafı geldi



ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, finansal sistemi tehdit etmesi durumunda, düzenleyicilerin büyük finans kuruluşlarını kapatmaya hazır olması gerektiğini bildirdi. Bernanke, Finansal Kriz Araştırma Komisyonu’nda yapacağı sunumda, “Krizden çıkarılması gereken tek bir ders varsa o da; (iflas etmek için çok büyük) sorununun çözülmesi gerektiğidir” dedi. Bernanke, Lehman’la ilgili olarak da, akamisyenken 1929 buhranı hakkında araştırmalar yaptığını belirterek, Lehman’ın batmasına engel olmaya çalıştığını söyledi. Bernanke, “Elimde kurtarmak için yeterli yasal silah yoktu. Batmasının ekonomiye büyük zarar vereceğini biliyordum” dedi.





