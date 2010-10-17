-IRKÇI TEZAHÜRATA İZİN VERMEDİ ROMA (A.A) - 17.10.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A), bugün ilk kez bir uygulamaya sahne oldu. Hakem Paolo Tagliavento, Cagliari taraftarlarının FC İnter'in siyahi oyuncularından Samuel Etoo'yu yuhalamalarına sert tepki gösterdi. Hakem düdüğü çalarak maçı durdurdu ve ırkçı tezahüratın devam etmesi halinde maçı tatil edebileceği uyarısında bulundu. Tribünlerdeki taraftarın uyarıya olumlu yanıt vermesinin ardından oynanan maç, konuk takım FC Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Hakem Tagliavento, Sant'Elia Stadı'nda ırkçı tezahürata kalkışan taraftarlara geçit vermedi. Sahaya ilk 11'de çıkan Eto'o, maçın başlangıç düdüğünün çalmasından itibaren top ne zaman ayağına gelse Cagliari taraftarlarının yuhalamasına maruz kaldı. Taraftarlar ırkçı tezahüratı iki kez yineleyince, karşılaşma 3. dakikada hakem tarafından durduruldu. Hakem Tagliavento, Cagliari ve FC İnter kaptanlarını (Daniele Conti ve Javier Zanetti) yanına çağırdı ve 4. hakemden de taraftarların anons aracılığıyla uyarılmasını istedi. Hakemin bu talebi üzerine, Sant'Elia Stadı'ndaki hoparlörler aracığıyla taraftarlara, "Irkçı tezahüratlar tekrarlanırsa maç tatil edilecektir" uyarısı yapıldı. Taraftarların da iki kez yinelenen anonsun ardından, tezahüratı kesmeleri ve bir daha tekrarlamamaları dikkati çekti. FC İnter Teknik Direktörü Rafa Benitez, maç sonunda yaptığı değerlendirmede, "Önemli olan taraftarların uyarıyı hemen anlamış olmasıdır. Nitekim uyarı sonrasında hemen maça dönüldü" demekle yetindi. FC İnter Başkanı Massimo Moratti'nin kız kardeşi Bedy Moratti ise "Hakemin olaya hemen müdahale etmesi isabet oldu. Maalesef bizim sahalarda anında müdahale pek olmuyor. İnter olarak biz bu tür yuhalamalara alışkınız. Ama hakemin hemen tavır almasına ilk kez tanık olduk. Anonsla kural hatırlatılarak gereği de yapıldı. Kuralı hemen uygulayan bir hakem görmek mutluluk veriyor" diye konuştu. Sant'Elia Stadı, geçen yıl 20 Eylül 2009'da oynanan Cagliari-FC İnter maçı sırasında da siyah-mavili ekibin siyahi oyuncularından Eto'o ve Balotelli, ev sahibi taraftarın yuhalamalarına maruz kalmıştı. FC İnter Başkanı Moratti, karşılaşmanın ertesi günü yaptığı açıklamada, ırkçı tezahürata müdahale edilmemesini eleştirerek, "Hakem maçı durdurmalıydı" demişti.