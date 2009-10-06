Irkçı söylemler Sarrazin'in koltuğunu sallıyor!

Almanya’da Türk göçmenlere hakaret eden Merkez Bankası yöneticisi Thilo Sarrazin’e yönelik tepkiler artıyor.



Merkez Bankası Başkanı Weber “Kurumumuz zarar gördü. Hemen telafi edilmeli” diyerek istifa imasında bulundu. Banka sendikası da “Sözler kabul edilemez” tepkisini gösterdi. Vatan gazetesinin haberine göre, Almanya’nın en ünlü ekonomistlerinden, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Berlin eyaletinin eski Maliye Bakanı olan Thilo Sarrazin’in koltuğu Türk ve Arap göçmenlere yönelik aşağılayıcı sözleri yüzünden sallanıyor. Sarrazin, geçen hafta “Lettre International” adlı kültür dergisine verdiği röportajda Berlin’in birçok sorununun kökeninde göçmenlerin olduğunu öne sürerek, şu ifadeyi kullanmıştı: “Yanlış politikalardan dolayı sayıları artan bu kentteki Türk ve Arapların büyük çoğunluğunun manavlıktan başka üretim işlevi yok. Almanya’daki Türk ve Arap göçmenler, devletten geçinen, bu devlete karşı çıkan, çocuklarının meslekleri için yeterince ilgilenmeyen ve sürekli başörtülü yeni küçük kızlar üreten bir grup. Bu tespitim Berlin’deki Türklerin yüzde 70’i ve Arapların yüzde 90’ı için geçerli. Ayrıca Türk gençler kültürlerinden dolayı kadın öğretmenlerini dinlemiyor. Bu bir skandaldır.



Türkler fazla doğum oranıyla Alman nüfusu geçmeye çalışıyor. Eğer Almanlardan IQ olarak yüzde 15 daha zeki olan doğu Avrupalı Yahudiler olsaydı bu hoşuma bile giderdi.”



Bu açıklamalar Türk derneklerini ve Alman basınını ayağa kaldırırken, artan tepkiler üzerine Sarrazin açıklamalarının “maksadını aştığını” söyleyerek özür diledi. Ancak bu özür fırtınayı dindirmedi. IMF ve Dünya Bankası toplantıları için İstanbul’da bulunan Almanya Merkez Bankası Başkanı Axel Weber de önceki gün yaptığı açıklamada, Sarrazin’in açıklamalarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, dolaylı olarak Sarrazin’le “yollarını ayırabilecekleri” mesajını verdi. Weber, söz konusu açıklamalar dolayısıyla “Merkez Bankası kurumunun imajına, derhal giderilmesi gereken bir zarar verildiğini” söyledi. Federal Merkez Bankası Çalışanları Sendikası VdB de önceki gün Sarrazin’in istifasını istedi. Sendikanın açıklamasında “Sarrazin’in ifadelerinin kabul edilemez olduğu” belirtildi.



Savcılık devrede



Sosyal Demokrat Parti de Sarrazin’in partiden ihraç edilmesi için hakkında disiplin soruşturulması başlatılması talebiyle başvuruda bulundu. Sarrazin’in açıklamaları ayrıca Berlin Savcılığı’nın da gündeminde. Savcılık açıklamaların “ifade özgürlüğü” çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda inceleme başlattı. Ancak konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatılmadı.