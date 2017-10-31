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Spor

'Irkçı söylem' gerekçesiyle rakibine kafa atan Hugo Rodallega'nın cezası belli oldu

Kolombiyalı golcü, 63. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördüğü maçta takımının 2 golünü atmıştı

31 Ekim 2017 18:39

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyesporlu rakibine kafa atan Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 2 golünü atan Rodallega, 63. dakikada rakibine 'kafa atarak' direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Rodallega konuya ilişkin verdiği demeçte rakibinin kendisine ırkçı ifade kullandığını ve bundan dolayı sinirlerine hakim olamadığını dile getirmişti.

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