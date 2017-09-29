"Irkçı saldırılar yüzünden Ermeni okullarındaki öğrenci sayısı düştü, insanlar korkuyor"

HDP İnanç Kurulu Üyesi Murat Mıhçı, son dönemlerde artan ırkçı saldırılar nedeniyle Ermeni okullarındaki öğrenci sayısının düştüğünü söyledi. Mıhçı, "İnsanlar bu ülkede güvercin tedirginliğinde yaşamaya devam ediyor. Referandum sonrası Ermenistan ve Avrupa’ya göçler arttı" dedi.

Türkiye’deki Ermeni okullarında geçen yıllara oranla yüzde 10 civarında öğrenci düşüşü söz konusu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İnanç Kurulu Üyesi Murat Mıhçı, Ermeni okullarının vakıflar üzerinden yönetildiğini ve devletin geçmişte vakıf mülklerinin birçoğunu Ermenilerin elinden alması nedeniyle okulların sıkıntı yaşadığını belirtti. Ermeni okullarının ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olduğunu kaydeden Mıhçı, Türkçe, sosyal ve tarih gibi derslerin MEB’in atadığı öğretmenler tarafından verildiğini söyledi.

‘Referandumdan sonra Ermeni göçü arttı’

Ermenilerin 16 Nisan referandumundan sonra göç etmek zorunda kaldığını ve bu sayının önceki yıllar daha fazla olduğunu aktaran Mıhçı, şöyle dedi: “Daha önce sıkıntılar başka bir boyuttaydı. Bu sıkıntıların boyutu şuydu; Ermeni okuluna kayıt ettirebilmek için hem annenin hem babanın Ermeni olması ve ikincisi mezhepsel olarak okulun kabul ettiği mezhebe ait olması gerekiyordu. Şu anda bu biraz daha farklı, anne ve babadan birisinin Ermeni olması yeterlidir. Çocuğun vaftiz olabilme koşulu aranıyor. Fakat Ermeni toplumu Lozan’dan itibaren sadece Hıristiyan olmak durumunda. Yani bir Ermeni, ateist, Deist, Budist, Müslüman olabileceği düşünülemiyor. Ermeni toplumu böyle kirimize edilerek, durumu bu hale getirerek okullarının kapamalarına neden olunuyor.”

‘Tekçi anlayış Ermenileri göçe zorluyor’

Bu coğrafyada bulunan binlerce Ermeni okulunun günümüzde neredeyse iki elin parmak sayısına düştüğünü ifade eden Mıhçı, “Ermeniler, tekçi anlayış nedeniyle çocuklarının kendi anadillerini öğrenmeleri durumunda ırkçılık tehdidi ile karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Bu nedenle çocuklarını ya okula göndermiyor ya da başka ülkelere göç ediyor. Tabi bunlara eğitim sistemindeki bozukluklar ve eğitimdeki tekçi anlayışlar da eklendiği zaman kaçınılmaz sonuç sürüyor” diye belirtti. Asıl sorunun Türkiye’de yaşanan olaylar olduğunu belirten Mıhçı, “Örneğin son Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinde yaşananlar sadece gündeme geldiği için farkında olundu. Benzer şeyler zaten günlük hayatta Ermeni toplumunun başına gelen şeylerdir. Bunların tabiki gittikçe artması insanların göçüne sebep oluyor” diye konuştu.