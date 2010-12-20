Irkçı Rusların 'esmerler'e saldırdığı görüntüler

T24- Rusya’nın başkenti Moskova’da Spartak Moskova taraftarlarının başlattığı aşırı milliyetçi ve ırkçı saldırıların şiddetlenmemesi için polis 2 bin kişiyi gözaltına aldı. Yaklaşık 3 bin Rus, “Vatanseverlik faşizm değildir", “Rusya Ruslarındır" yazılı pankartlar taşırken Kafkas kökenli olarak değerlendirdikleri "esmer" kişilere saldırdı.







Spartak Moskova taraftarı yaklaşık 5 bin kişi 11 Aralık’ta Kızıl Meydan yakınlarında Kafkas kökenlilere saldırdı, güvenlik güçleriyle de çatışmaya girdi.

Başkent Moskova’nın 3 noktasında yasadışı gösteri düzenlemek için toplanan binlerce fanatik ve milliyetçi genç, polis engeli ile karşılaştı. Güvenlik güçleri olası çatışmaları önlemek için 2 bine yakın kişiyi gözaltına aldı.

Moskova’nın merkezindeki Ostankino televizyon kulesi önünde toplanan 3 bin ırkçı Rus, “Vatanseverlik faşizm değildir", “Rusya Ruslarındır" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkede tansiyonun giderek tırmanması üzerine Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Rusya Güvenlik Servisi FSB ile toplantı yaptı.

Rus Devlet Televizyonu; görüşmede, giderek tırmanan etnik çatışmalara yol açan olayların titizlikle soruşturulmasını, etnik nefreti kışkırtanlara en ağır cezaların verilmesini istedi.

Rus devlet televizyonu, ülkede dazlaklar ve aşırı milliyetçi grupların son dönemde saldırılarını arttırdığına dikkat çekti. Ekrana, karşılarına çıkan kişilerin kim olduğuna bile bakmadan bıçak, tabanca çeken, tekme- tokat saldıran dazlak ve aşırı milliyetçi grupları ekrana getirdi.

Dazlak ve milliyetçilerin özellikle metro ve tren istasyonlarında saldırdıkları, Kafkas kökenli olduğunu düşündükleri kişileri hedef aldığı vurgulandı.

