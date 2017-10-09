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Dünya

Irkçı reklam sosyal medyayı karıştırdı!

Reklamın ardından tepki gösteren pek çok kullanıcı, markayı boykot etme kararı aldı

09 Ekim 2017 16:42

Kozmetik ve temizlik markası Dove'un Facebook'ta paylaştığı bir reklam büyük tepki çekti. Reklamda siyahi bir kadının Dove kullandıktan sonra beyaza dönüşüyor. Irkçı reklama sosyal medyada eleştiri yağarken şirketten özür açıklaması geldi.

Ünlü kozmetik markası Dove Facebook'ta yayınladığı ırkçı reklamın ardından açıklama yaptı. Marka, siyahi bir kadının Dove marka şampuan kullandıktan sonra beyaz bir kadına dönüşmesini gösteren reklam filminden pişman olduklarını söyledi. Reklamın ardından tepki yağarken pek çok kullanıcı markayı boykot etme kararı almıştı.

Hürriyet'in haberine göre; reklamda kahverengi tişörtü olan siyahi bir kadın tişörtünü çıkararak beyaz kızıl saçlı Asyalı bir kadına dönüşüyor. Şirket sosyal medyayı çalkalayan reklam filmin ardından Twitter'da, "Facebook'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan bir reklamımız bazı hassasiyetleri kaçırdı. Sebep olduğu durumdan derin üzüntü duyuyoruz" yazdı.

Markayı boykot eden kişilerden biri "Açık açık ırkçılığı aklamaya çalışıyorlar, temizlik ve beyaz olmak aynı şey değil" ifadelerini kullandı.

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