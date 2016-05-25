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Irkçı paylaşımlar yapan Twitter hesabını Beytüşşebap Kaymakamı mı yönetiyor?

Tartışma yaratan hesap, gelen tepkiler üzerine askıya alındı

25 Mayıs 2016 15:14

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kaymakamı Kadir Güntepe hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da çatışmaların devam ettiği il ve ilçelerden yapılan paylaşımlar ve ırkçı söylemleriyle dikkat çeken çok sayıda isimsiz hesaplar yer alıyor. Yaşanan çatışmalardan fotoğraflar ile ırkçı söylemlerin paylaşıldığı hesaplardan birisi de "@pohjoh02" isimli Twitter hesabı. Bu hesaptan zaman zaman Beytüşşebap ilçesinin Kaymakamı Kadir Güntepe hakkında övgü dolu paylaşımlar yapılıyor.

Dün akşam saatlerinde bu hesaptan, "Beytüşşebapta karşılaştığımız yavrularımıza ders çalışmaları karışılığında bisiklet sözü verdik. Çok mutlu oldular" ifadelerinin ve kaymakam Güntepe'nin fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yapıldığı öne sürüldü. İlk bakışta 'yanlış hesaptan' atıldığı anlaşılan tweet kısa süre içinde silindi.

Silinen bu tweet bir süre sonra Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılınca sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı daha önce ırkçı ifadelerle, küfürlerin paylaşıldığı bu hesabın Kaymakam Güntepe tarafından yönetildiğini öne sürdü. Söz konusu hesap kısa bir süre sonra askıya alındı.

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