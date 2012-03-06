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Dünya

Irkçı parti, Fransa'yı önce Cezayir katliamını tanımaya çağırdı

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, adaylar da ülkedeki farklı etnik grupların oylarını çekme yarışına girdi.

06 Mart 2012 23:35

 

T24 - Fransa'da, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen Fransız 1'nci kanalı TF1 televizyonunda aday sözü isimli bir programda Fransa'nın Ermeni katliamı yerine Cezayir'de Fransa'nın yanında savaşmış Harki denilen Arapların uğradığı katliamları tanıması gerektiğini söyledi.

Engin Akgürbüz'ün Radikal'de yer alan haberine göre, Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, adaylar da ülkedeki farklı etnik grupların oylarını çekme yarışına girdi.

Cumhurbaşkanlığının en büyük adaylarından Sarkozy ve Hollande’ın Ermeni oyları için harekete geçmesi ve Ermenilerin soykırım iddialarını inkar edenleri cezalandıracak bir yasa çıkarmaya çalışmalarının ardından ülkenin en ırkçı liderlerinden Marie Le Pen de Arap oylarına göz dikti.

Fransa’da ‘helal et’ uygulamasına şiddetli şekilde karşı çıkan, ülkedeki yabancıların kovulmasını savunan Le Pen, İkinci dünya Savaşı’ndan sonra Cezayir’in Fransa’ya karşı yaptığı kurtuluş savaşında Fransa’nın yanında yer alarak Cezayir’e karşı savaşan ve Harki olarak bilinen Müslüman Araplar’a yapılan katliamların tanınmasını istedi.

Bu katliamın kendi partisi olan Front National’dan (milli cephe) başka bir siyasi parti tarafından tanınmadığını söyleyen Le Pen, ister sağ partiler ister sol partiler olsun Fransa’yı yönetenlerin Ermeni soykırımından önce bu katliamları tanıması gerektiğini söyledi.

Ermeni diasporasında infial yaratan bu açıklamalar, Başbakan Erdoğan’ın Cezayir soykırımı çıkışıyla Fransa gündemine oturan bu konuyu bir kez daha alevlendirdi. Fransa’daki bazı Cezayirli sivil toplum kuruluşları artık açık bir şekilde Fransa’da geçmişi ile yüzleşmesini istiyor.

 

 

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