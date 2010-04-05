Irkçı lider öldürüldü

T24-

Güney Afrika’da 1990’ların başında ülkedeki ırk ayrımına dayalı “apartheid” rejimin sürmesi için mücadele eden 69 yaşındaki Terreblanche, önceki gece Johannesburg’un yaklaşık 110 kilometre kuzeybatısındaki çiftliğinde, 21 ve 15 yaşlarındaki iki siyahi erkek çalışanı tarafından öldürüldü. Yakınları Terreblanche’ın saldırıya uğradığı sırada yatağında uyuduğunu söyledi.





Yerel basında çıkan haberlerde, Terreblanche ile çalışanları arasında ücretlerin ödenmemesi yüzünden bir tartışma çıktığı, işçilerin ırkçı lidere sopa ve palayla saldırdığı belirtildi. Zanlılar gözaltına alındı.





Güney Afrika’da beyaz azınlığın yönetiminde ve siyahların sadece yabancı işçi olarak ülkede kalabileceği bir düzenden yana olarak Afrikaner Direniş Hareketi örgütünün liderliğini yapan Terreblanche, sadece beyazlara ait bir ülke çağrılarıyla 1980’lerin başlarında tanınmaya başlamıştı.



Taraftarları intikam yemini etti





Terreblanche’ın taraftarları, liderlerinin öldürülmesinin intikamını alacaklarını açıkladı. Afrikaner Direniş Hareketi Genel Sekreteri Andre Visagie, cinayetin “siyahların beyazlara savaş ilan etmesi” olduğunu ileri sürerek, intikam alacaklarını söyledi.





Visagie, yaz aylarında Güney Afrika’da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası’na gelecek takımları turnuvaya katılmamaları konusunda uyaracaklarını da belirtti.





Devlet Başkanı Jacob Zuma, cinayeti kınayarak, saldırının ırkçı nefreti kışkırtmaması ve itidal çağrısında bulundu. Zuma, halktan “ajan provokatörlerin bu olayı ırkçı nefreti kışkırtmak için kullanmalarına izin vermemelerini” istedi.





Güney Afrika polisi de cinayet üzerine alarma geçerken Emniyet Genel Müdürü Nathi Mthethwa, ırklar arasında nefreti körüklüyecek açıklamalar yapılmaması çağrısı yaptı.