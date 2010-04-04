Irkçı lider dövülerek öldürüldü

T24 - Güney Afrika'da eski ırkçı rejimin tasfiyesi sürecine sert muhalefetiyle tanınan ırkçı lider Terrablanche, çiftlik evinde dövülerek öldürüldü.





Güney Afrika'da aşırı sağcı, beyaz üstünlükçü lider Eugene Terreblanche (69), ülkenin kuzeybatısındaki çiftliğinde öldürüldü.



Güney Afrika'da 1990'ların başında ülkedeki ırk ayrımına dayalı (apartheid) rejimin sürmesi için mücadele eden Terreblanche, yerel basın yayın organlarının haberlerine göre, iki çalışanı tarafından ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili tartışma üzerine dövülerek ve bıçaklanarak öldürüldü.



Polis açıklamasına göre, Terreblanche dün gece Johannesburg'nun yaklaşık 110 kilometre kuzeybatısındaki çiftliğinde, çalışanları 21 yaşındaki bir genç ve 15 yaşındaki bir erkek çocuk tarafından öldürüldü.



Yakınları Trreblanche'in saldırıya uğradığı sırada yatağında kestirdiğini söyledi.



Güney Afrika'da beyaz azınlığın yönetiminde ve siyahların sadece yabancı işçi olarak ülkede kalabileceği bir düzenden yana olarak sağcı bir partinin liderliğini yapan Terreblanche, sadece beyazlara ait bir ülke çağrılarıyla 1980'lerin başlarında tanınmaya başlamıştı.



Ücretlerinin ödenmediğini savunan cinayet zanlılarının ise tutuklandığı bildirildi.



Bu arada Devlet Başkanı Jacob Zuma, cinayeti kınayarak, saldırının ırkçı nefreti kışkırtmaması ve itidal çağrısında bulundu.



Zuma, yaptığı açıklamada, halktan "ajan provokatörlerin bu olayı ırkçı nefreti kışkırtmak için kullanmalarına izin vermemelerini" istedi.







