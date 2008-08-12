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Dünya

Irkçı Le Pen Çinlilere sarıldı

Fransa'nın göçmen karşıtı sağcı liderlerinden Le Pen, Ulusal Cephe'yi borç batağından kurtarmak için parti merkezini Çinlilere sattı. Le Pen, "Fransa Fransız ka

12 Ağustos 2008 03:00

Fransa'nın göçmen karşıtı milliyetçi liderlerinden Jean-Marie Le Pen, partisi Ulusal Cephe'yi borç batağından kurtarmak için parti merkezini Çinlilere sattı.

Her fırsatta Türkiye karşıtlığını yineleyen Le Pen, göçmen karşıtı politikalarıyla gerek ülkesinde, gerekse dünyada büyük tepki topluyordu. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Nicolas Sarkozy karşısında aldığı darbe nedeniyle, önemli bir oy kaybına uğrayan Ulusal Cephe partisinin lideri Le Pen, partisinin 'ciddi bir mali kriz' içerisinde olduğunu daha önce açıklamış, hatta zırhlı otomobilini açık artırma sitesi eBay'de satışa çıkarmıştı.

Ancak kimse, seçim kampanyası döneminde girilen yaklaşık 9 milyon euroluk borç batağından kurtulmak için, sağcı liderin parti merkezini bir yabancıya satabileceğini aklına getirmiyordu.

'Fransa Fransız kalmalı'

'Fransa Fransız kalmalı' sloganıyla birkaç kez cumhurbaşkanlığına oynayan 79 yaşındaki Le Pen'in Paris'teki parti merkezi binasını Şangay'dan ismi açıklanmayan bir üniversite satın aldı. Üniversitenin, 12 ila 15 milyon euro arasında bir fiyat verdiği öğrenildi. Ulusal Cephe'nin en büyük mal varlığı olan bina, 1970'li yıllarda, zengin bir parti destekçisi tarafından Ulusal Cephe'ye miras bırakılmıştı. (Tempo24)

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