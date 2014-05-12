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Dünya

Irkçı açıklamaları için af diledi

Los Angeles Clippers takımının sahibi Donald Sterling’den basına sızan ses kaydında yer alanlar ifadeleri için özür diledi

12 Mayıs 2014 15:14

NBA'de Los Angeles Clippers takımının sahibi Donald Sterling ile sevgilisi  Stviano Attorney arasındaki telefon konuşması basına sızmıştı. Kayıtta Afro-Amerikalılar hakkında ırkçı ifadeler kullanan Sterling, sözlerinin “hata” olduğunu söyledi ve af diledi.

Donald Sterling’in telefon görüşmesinde sevgilisine ''Siyahi insanları benim maçıma getirme'' dediği geçen haftalarda basına yansıdı. Oprah Winfrey’in Sterling’in sahibi olduğu basketbol takımını almak için girişimde bulunduğu konuşulurken Sterling de sözleri için dünya çapında eleştiri aldı.

Süreçte, ırkçı sözleri nedeniyle Donald Sterling’e NBA'den ömür boyu men cezası verildi ve NBA kurallarının belirlediği en ağır para cezası olan 2.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

CNN’den Andersom Cooper’a konuşan Sterling ırkçı açıklamalarının bir hata olduğunu kabul edip özür diledi ve affedilmek istediğini söyledi. Sterling’in bu sözleri ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un manşetine taşındı. 

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