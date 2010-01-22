İrfan Şahin Doğan TV'nin CEO'su oldu

T24-

Kanal D Genel Müdürü İrfan Şahin, Doğan TV Holding İcra Kurulu Başkanlığı'na atandı. Begümhan Doğan Faralyalı, yaptığı yazılı açıklama ile İrfan Şahin’in, Doğan TV Holding CEO’luğu görevine atandığını duyurdu.

Açıklamada, “İrfan Şahin, yeni görevinde, D Smart haricinde Doğan TV Holding A.Ş. bünyesinde yer alan tüm şirketlerin kar ve zararı dahil tüm performansından sorumlu olacaktır. İrfan Şahin’in, televizyonculuk alanındaki tecrübesi, kurumsal yaklaşımı ve insan kaynakları yönetimindeki kanıtlanmış başarısı ile Doğan TV’nin performansını daha da ileri taşıyacağına inancımız tamdır. Kendisine başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verdi.

İrfan Şahin, 2005 yılı Aralık ayında Kanal D Genel Müdürü olmuş ve 2006 yılından itibaren Kanal D en çok izlenen televizyon kanalı olarak açık ara liderliğe yerleştirmişti.