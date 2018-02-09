16 Nisan referandumunda 'Hayır' oyu vereceğini açıkladığı için "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D'deki işinden çıkartılan İrfan Değirmenci’nin yeni adresi belli oldu. Değirmenci'nin bundan sonra BirGün gazetesinde çalışacağı duyuruldu.

Sunucu İrfan Değirmenci, geçen yıl Kanal D’de sabah haberlerini sunduğu programında 16 Nisan referandumu için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İrfan Değirmenci, Kanal D’den kovuldu. Değirmenci’nin yeni dönemde yazılarıyla BirGün okuyucusunun karşısına çıkacağı ifade edildi.

Değirmenci'nin yeni işini duyuran isimse gazeteci Barış İnce oldu.

İnce Twitter hesabından paylaştığı mesajında İrfan Değirmenci'yi etiketliyerek, “Hoş geldin gazetemize” ifadelerine yer verdi.