T24 LogoT24 Logo
Gündem

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

"Hoş geldin gazetemize"

09 Şubat 2018 12:02

16 Nisan referandumunda 'Hayır' oyu vereceğini açıkladığı için "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D'deki işinden çıkartılan İrfan Değirmenci’nin yeni adresi belli oldu. Değirmenci'nin bundan sonra BirGün gazetesinde çalışacağı duyuruldu.

Sunucu İrfan Değirmenci, geçen yıl Kanal D’de sabah haberlerini sunduğu programında 16 Nisan referandumu için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İrfan Değirmenci, Kanal D’den kovuldu. Değirmenci’nin yeni dönemde yazılarıyla BirGün okuyucusunun karşısına çıkacağı ifade edildi. 

Değirmenci'nin yeni işini duyuran isimse gazeteci Barış İnce oldu.

 İnce Twitter hesabından paylaştığı mesajında İrfan Değirmenci'yi etiketliyerek, “Hoş geldin gazetemize” ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

irfan değirmencihaberbirgünpazartesiyazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24