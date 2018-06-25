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İrfan Değirmenci: Meclis çoğunluğu muhalefetin olacak, kutlamanın büyüğü 8 Temmuz'da

"Oy çuvalı peşinde değilsen bile TV'yi kapat"

25 Haziran 2018 01:28

Gazeteci İrfan Değirmenci, bugün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. 

40 milyon oyun henüz sisteme girilmediğini belirten Değirmenci, "Davul zurna çalan, silah atan, balkona çıkmaya hazırlanan şunu bilsin; Meclis çoğunluğu muhalefetin olacak" dedi.

Değirmenci, sözlerine "Kutlamanın büyüğü 8 Temmuz’da yapılacak. Ne at ne Üsküdar! Oy çuvalı peşinde değilsen bile TV’yi kapat @vekilince tweeti bekle" diye devam etti. 

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