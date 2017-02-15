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İrfan Değirmenci: Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyorum

"Ülkenin bugünki durumunun müsebbiplerinden biri 'ana akım' medyadır"

15 Şubat 2017 02:21

"Sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Vekili Volkan Vural, Hurriyet.com.tr'de yayımlanan açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. "Beni 'kışkırtıcılık'la suçlayan 'ilkeli' kurum, beni açıkça hedef göstermektedir!" ifadelerinin kullanan Değirmenci, "Bir garib İrfan ilkeleri gereği, Doğan Yayın Holding'e hakkımı helal etmiyor, orada çalışan emekçi dostlara kolaylıklar diliyorum..." ifadesini kullandı.

 

Doğan Medya'dan çalışanlarına 'hayır' kriteri: Ekran yüzleriyle yazarların durumu farklı

 

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Vekili Volkan Vural, Hurriyet.com.tr'de yayımlanan açıklamasında "Özellikle sunucu veya ekran yüzü olarak görev yapan arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri ne olursa olsun tarafsız bir konumda olmaları daha da önem taşımaktadır" dedi. Volkan Vural, "Zira bir görüşe angaje olmaları, haberin tarafsızlığı ilkesini zedeleyecek bir nitelik taşımaktadır. Bu konum, kişisel görüşlerini ifade için yazarlık yapanların durumu ile aynı değildir" görüşünü dile getirdi.

Açıklamada "Sosyal medya paylaşımlarını da kapsayan yayın ilkelerimiz, gazetelerde ve televizyonlarda ifade etmeyeceğimiz hususların bu mecralarda kullanılmasını da engellemektedir. Özellikle sunucu veya ekran yüzü olarak görev yapan arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri ne olursa olsun tarafsız bir konumda olmaları daha da önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

İrfan Değirmenci'nin mesajları şöyle: 

 

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