İrfan Değirmenci: Bu vatan, maaşlı Twitter trollerinin, ırkçıların, korkak işbirlikçilerin değildir!

Eski Kanal D spikeri İrfan Değirmenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu. Değirmenci, "Bu vatan,ballı ihale takipçilerinin, maaşlı Twitter trollerinin,elinde oyuncak kılıcıyla tv dizisi izlerken çoşan örgütlenmiş cehaletin, başkasına yaşam hakkı tanımayan ırkçıların,korkak işbirlikçilerinin vatanı değildir" ifadesini kullandı.

İrfan Değirmenci'nin paylaşımları şöyle:

"Bugüne kadar 'askeri vesayet' diye diye saldırdıkları ordumuzu, Suriye’de belirsizliklerle dolu bir alanda tehlikeye atıp buradan iç politika zaferi yaratma peşine düşenlerin amacı kandırabildikleri kadar seçmenin desteğiyle adaletsiz rant düzenini sürdürmektir!

"Olup bitenlerden kaygı duyan,cesur sesleriyle itiraz yükselten tüm yurtseverleri, 'savaş nizamı'yla susturmak, milliyetçilik değildir. 'Her tür milliyetçiliği ayağının altına alıp ezdiğini' bir vakit mitinglerinde dile getirmiş olanlardan alınacak yurtseverlik dersimiz yoktur!

"Bu vatan,ballı ihale takipçilerinin, maaşlı Twitter trollerinin,elinde oyuncak kılıcıyla TV dizisi izlerken çoşan örgütlenmiş cehaletin, başkasına yaşam hakkı tanımayan ırkçıların,korkak işbirlikçilerinin vatanı değildir. Ülkemin cesur,akıllı ve erdemli insanları yalnız değildir!

"Kişi dünyayı değiştirmek istiyorsa işe kendinden başlamalı. Mevcut düzenin çarkına dişli olmayı bırakmalı önce. Kendini tanıyıp kendiyle barışmalı, kendine inanmalı. Kendine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmamalı kişi. O zaman değişir dünya, o zaman renklenir gökyüzü!"