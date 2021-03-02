İrfan Can Kahveci: Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde takıma katılan İrfan Can Kahveci, basın toplantısında konuştu. "Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi" tartışmalarına değinen Kahveci, "Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir" dedi.

İrfan Can Kahveci, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncu, transfer sürecinde isminin Galatasaray ile anılmasıyla ilgili olarak, "Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir" dedi. İrfan Can, gelecekte Avrupa'da oynamak istediğini dile getirirken kendisi için en uygun ligin La Liga olduğunu ifade etti.

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Mesut abi dünyanın en iyi futbolcularından biri"

"Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. 2-3 senedir adım Fenerbahçe ile geçiyordu. Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum.

Mesut Özil ağabey dünyanın en futbolcularından biri, biriydi. Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim

Hocamız mevcut kadrodan iki tane takım çıkarabilir. Buraya gelirken de Mert Hakan, Pelkas, Gustavo, Mesut Ağabey... Hepsi kaliteli oyuncular. Ben de elimden geleni yapacağım.

İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Bu benim için büyük bir gurur olur. Hayalimdeki takımla şampiyon olmak benim için daha iyi olur. Orta sahada katkı vereceğimi düşünüyorum. Kapanan takımlar olacak. O zaman pozisyonlar yaratacağım. Kesinlikle katkı sağlayacağımı düşünüyorum."

"Şu an hazırım"

Her zaman Milli Takım'da olmak ve bayrağımızı temsil etmek isterim. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de sürekli oynadım. Bundan sonraki hedefim Avrupa. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olurum. Milli Takım'da çok iyi oyuncular var. İnşallah elimizden geleni orada yaparız.

Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olurum ve bundan sonra takımda yer alırım.

Takımın çok içinde bulunamadım. Takımı, dışarıdan gözlemledim. Dışarıdan da kulübü çok karıştırmak isteyen olabiliyor. Algılara kapılmamamız gerekiyor. Takım Trabzonspor maçında çok iyi bir mücadele gösterdi. Bu mücadeleyi gösterdiğinde şampiyon olacağımıza inanıyorum.

"Hangi mevkiide oynadığımın önemi yok"

"Fenerbahçe formasıyla sahada olduğum sürece mevkiinin önemi yok. Efsane çubuklu formayı giydiğimde elimden geleni her mevkide yaparım.

Başakşehir'e gelmeden önce de taraftarlar beni burada görmek istiyordu. Onlara da teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Ne zaman sahada göreceğiz diye soruyorlar. İnşallah onlara en iyi şekilde karşılık veririm

İspanya Ligi'ni kendime daha uygun buluyorum. Başka liglerde de oynayabilirim. İleride Avrupa'ya gidersem Fenerbahçe'nin menfaatlerine göre hareket ederim.

İyi ki Başakşehir'e gitmişim. Orada Milli Takım'a seçildim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadım."